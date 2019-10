Przełomowy wyrok sądu: autobus nie przyjechał na czas? Należy ci się zwrot kosztów za Ubera

Przewoźnik autobusowy ma oddać pieniądze pasażerowi, który przez spóźnialskiego kierowcę musiał zamówić auto z Ubera. Sądu nie przekonały tłumaczenia o korkach i "sile wyższej". - Pasażer ma prawo polegać na rozkładzie jazdy - tłumaczy nam młody mężczyzna.



Oznacza to, że nie można powoływać się na korki jako przesłanki usprawiedliwiające opóźnienie środków komunikacji miejskiej. Innymi słowy – to, czy dojdzie do zatorów na drodze, jest – przynajmniej wg sądu – stosunkowo łatwe przewidzenia, więc przewoźnik powinien to uwzględnić.