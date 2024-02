Przemyt imigrantów. Firmy są zasypywane ofertami

Chorwacja znajduje się na tzw. szlaku bałkańskim, wiodącym przez Turcję, Bułgarię, Grecję, Macedonię Północną, Serbię, Bośnie i Hercegowinę. Jest to jeden z głównych korytarzy migracyjnych prowadzących do państw na zachodzie UE. Co za tym idzie firmy dostawcze są zasypywane propozycjami przemytu imigrantów.