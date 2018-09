Przeprosiny

WIRTUALNA POLSKA MEDIA S.A. przeprasza o. Tadeusza Rydzyka za to, że naruszyła Jego dobra osobiste w ten sposób, iż dopuściła do publikacji w portalu money.pl dnia 20 lutego 2017 r. artykułu: „Rekordowe zyski Rydzyka. Zakonnik w setce najbogatszych Polaków”, zawierającego nieprawdziwe informacje na temat majątku osobistego o. Tadeusza Rydzyka, osiąganych przez niego przychodów i zysków, przypisując mu posiadanie majątku o wartości ponad 55 milionów złotych, którego nie posiada, oraz że o. Tadeusz Rydzyk jest lub mógłby być na liście 100 najbogatszych Polaków, oraz że dopuściła do opublikowania w portalu money.pl w związku z powyższym artykułem obraźliwych dla o. Tadeusza Rydzyka komentarzy i niezwłocznie nie usunęła ich z portalu money.pl.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie