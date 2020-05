Przerażające badania. Glifosat w kaszach. Przekroczono normy nawet 40-krotności

Po kaszach gryczanych przyszedł czas na jaglane. FoodRentgen i Fundacja Konsumentów opublikowały we wtorek raport dotyczący zawartości pozostałości glifosatu (szkodliwego środka używanego do suszenia zbóż) w jaglankach dostępnych w sklepach. W 6 na 10 produktów wykryto przekroczenia na poziomie od 2 do nawet 46-krotności obowiązującej normy.

GIS planuje w 2020 roku przebadać aż 80 tysięcy próbek