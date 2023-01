Przerwy w bankach. Oto jakie funkcje nie będą działać

Również w nocy z piątku na sobotę prace serwisowe przeprowadzi Santander Bank Polska. Od 22 do 7 rano nie będą działać przelewy natychmiastowe, BLIK, Przelew24 przy płatności w sklepach internetowych i kantor Santander. Z kolei od 23 do 7 rano klienci nie skorzystają z bankowości internetowej, a od godziny 2 do 4 w nocy - z bankomatów i wpłatomatów.