Atak na bankomat w Celestynowie. Złodzieje podłożyli ogień, pieniądze spłonęły

W Polsce to również nierzadkie zjawisko. Na przykład w grudniu podlaska policja informowała, że 27-letni mężczyzna odebrał telefon od osoby, która przestawiła się jako pracownik jego banku. Opowiadając o możliwym ataku hakerskim, oszust zmanipulował mężczyznę i był w stanie namówić go, by przelał swoje pieniądze na inne konto - konto złodziei. W rezultacie poszkodowany został okradziony na kwotę 160 tysięcy złotych.