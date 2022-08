Przerwy w dostawach słodyczy znanej polskiej marki. Pat w negocjacjach ze sklepami

I dodaje, że do głównych zagrożeń i czynników ryzyka trzeba też zaliczyć wahania podstawowego surowca do produkcji, czyli ziarna kakaowego. Do tego dochodzą wahania kursów walut, przez które import surowców potrzebnych do produkcji może podrożeć, a także wpływ wojny w Ukrainie (Wawel ma udziały w ukraińskiej spółce Lasoszczi, która wstrzymała działalność), a także ewentualne pogorszenie sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19.