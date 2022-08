Ruch w dyskontach maleje. Efekt wakacji czy ogólnopolskiej drożyzny?

O 443 tysiące klientów spadł w lipcu ruch w dyskontach w porównaniu z czerwcem - wynika z badania przeprowadzonego przez firmy Proxi.cloud i UCE Research, o którym pisze "Rzeczpospolita". Gazeta podkreśla, że nie jest to wielki spadek, a do tego trzeba zaznaczyć, że ruch i tak jest większy niż w lipcu ubiegłego roku. Mimo to, w świetle ogromnej drożyzny, wyniki te każą zastanowić się nad przyczyną.