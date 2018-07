Przestępczość w sieci. PKO BP ostrzega przed próbami wyłudzeń na smartfonach

Największy bank detaliczny w Polsce ostrzega klientów przed nowymi wersjami złośliwego oprogramowania, które podszywają się pod komunikaty aplikacji mobilnych lub serwisów transakcyjnych. W ten sposób przestępcy mogą przejąć kontrolę nad kontami bankowymi.

Bank ostrzega, że szkodliwe oprogramowanie może przekierowywać kody sms, wyświetlać fałszywe ekrany logowania do aplikacji, wymagające podania dodatkowych danych i w ten sposób wyłudzać dane dostępowe do serwisów transakcyjnych i aplikacji mobilnych.

Aby chronić klientów przed przykrymi niespodziankami, PKO BP przypomina, że przy logowaniu do aplikacji IKO wymagany jest wyłącznie kod PIN, natomiast przy logowaniu do serwisów transakcyjnych banku nie jest wymagane podanie kodu sms lub kodu z karty zdrapki.

"Zwracaj uwagę na to, jakich uprawnień wymaga instalowana aplikacja - jeśli żąda uprawnień do wysyłania i odbierania SMS-ów, zachodzi ryzyko przejęcia przez osoby nieuprawnione SMS-ów autoryzacyjnych wysyłanych przez Bank - wskazuje bank.

Klienci banku powinni ostrożnie podchodzić do SMS-ów lub emaili, pochodzących od nieznanych nadawców. "Nie klikaj w linki zawarte w wiadomościach SMS lub email, kierujące bezpośrednio na stronę do logowania do serwisu internetowego Banku, nie otwieraj załączników do maili, których nie oczekiwałeś" - radzi bank.