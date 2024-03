Przeszedł na emeryturę, mając 65 lat. Oto ile dostaje z ZUS

Prawo w Polsce jest bowiem tak skonstruowane, że wystarczy przepracować jeden dzień w życiu, by przysługiwała nam emerytura. Nawet jeśli będzie ona w groszowej wielkości, co zresztą się dzieje. Osoba z najniższym świadczeniem w Polsce co miesiąc dostaje przelew z ZUS-u w wysokości 2 groszy.