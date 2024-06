Przewoźnicy zablokują drogę. "Staliśmy się ofiarami konkurencji"

Prezes OSMPDiS dopytywany o to, jakie zagrożenie stanowi konkurencja z Ukrainy, przyznaje, że jest to "trudny przeciwnik". - Ukraina nie jest zobowiązana do przestrzegania pakietu mobilności czy polskiej ustawy o transporcie drogowym. Mają inne warunki wykonywania przewozu, dlatego są bardziej konkurencyjni i tańsi od nas - zwraca uwagę.