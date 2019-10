Przynieś własny kubek i kup kawę taniej - nowa oferta Lotos

Ekologiczne trendy przybierają na sile. Spółka Lotos Paliwa dołączyła do akcji Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, które walczy o zmniejszenie ilości plastikowych odpadów. Z kampanią pod hasłem "Z własnym kubkiem" Lotos ruszył od początku października.

Styl życia w duchu zero waste (chodz o produkowanie mniejszej ilości odpadów) staje się coraz bardziej popularny, co dostrzegają kolejne firmy i lokale.

Spółka Lotos Paliwa dołączając do akcji Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste uruchomiła już proekologiczną akcję "Z własnym kubkiem".

- Odpowiedzialność za środowisko naturalne to nasz obowiązek, dlatego chętnie angażujemy się w różnego rodzaju działania proekologiczne. Inicjatywa "Z własnym kubkiem" to także aktywny dialog z naszymi klientami, którzy będą mieli okazję przekonać się, że ekologia po prostu się opłaca - tak na temat akcji mówił Adam Pawłowicz, wiceprezes zarządu Lotos Paliwa ds. handlu.

- Proponowana przez nas zniżka za zakup napoju do własnego kubka to nagroda i zachęta to tego, by żyć świadomie. Mamy nadzieję, że więcej polskich firm także przyłączy się do akcji - dodał.