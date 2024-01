Przyszedł po dług z metalową pałką. Mężczyzna został aresztowany

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, gdy do mieszkania 57-latka z Mławy przyszedł jego 44-letni znajomy i żądając zwrotu długu pobił go, używając metalowej pałki. Agresor wrócił następnego dnia i ponownie użył przemocy wobec znajomego, odbierając mu jednocześnie dowód osobisty i kartę bankomatową - poinformowała w środę rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mławie asp. szt. Anna Pawłowska.