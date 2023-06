Punktualność pociągów w Polsce. Największe opóźnienia w PKP Intercity

Punktualność pociągów w pierwszym kwartale 2023 r. poprawiła się względem poprzednich miesięcy. Jak poinformował urząd, w okresie od stycznia do końca marca 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 90,94 proc. pociągów pasażerskich. W porównaniu do czwartego kwartału 2022 r. oznacza to wzrost wskaźnika punktualności o 4,31 pkt. proc.