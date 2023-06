To ulubiony kierunek Polaków na wakacje. Cena biletu jest zaskakująco niska

Chorwacja to ulubiony kierunek wakacyjnych wyjazdów zagranicznych Polaków w tym sezonie - wynika z badania Ipsos dla Mondial Assistance. Dla części z nich pociąg Praga-Rijeka może okazać się atrakcyjnym rozwiązaniem - choć nie najszybszym. Żeby z niego skorzystać, trzeba jednak najpierw dostać się do stolicy Czech. Podróż pociągiem z Warszawy oferowana przez PKP trwa od ośmiu do dziewięciu godzin i kosztuje około 90 zł. Z Krakowa to siedem godzin i 70 zł, a z Katowic około sześć godzin za 60 zł.