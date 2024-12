Pustki w popularnym kurorcie po powodzi. "To się za nami ciągnie"

Jak słyszymy, tydzień po przejściu opadów, miasto funkcjonowało tak samo jak przed powodzią. - Mimo to goście hotelowi lawinowo odwoływali rezerwacje . To się za nami ciągnie - dodaje w rozmowie z WP Finanse Paweł Popłoński.

Są jednak także pozytywne zmiany. Do polskiego kurortu coraz tłumniej przyjeżdżają Czesi. Kiedyś stanowili promil odwiedzających, dzisiaj są już znaczącym odsetkiem wszystkich gości. - Przyciągamy ich ofertą hotelową. W Czechach, w hotelu, poza pokojem, turysta nic nie dostaje. A u nas? Hotelowe restauracje, baseny, sauny, animacje. Wybór jest naprawdę szeroki. Wolą więc przyjechać do Polski - tłumaczy burmistrz.

W prowadzonym przez nią hotelu na początku grudnia zajętę są tylko dwa pokoje. - Mimo wszystko traktujemy ten okres jako "przedsezonowy". Goście zjeżdżają się do nas na święta, wracają w styczniu, o ile mamy śnieg. Po zakończeniu ferii odwiedzający pojawią się głównie w święta i długie weekendy i tak aż do wakacji. Ruch mamy więc tak naprawdę kilka miesięcy w roku - podkreśla.

O tym, że sezon się jeszcze nie zaczął, świadczy m.in. duża liczba zamkniętych lokali gastronomicznych. Wiele z nich otwiera się wyłącznie na piątek, sobotę i niedzielę. Miejscowi przedsiębiorcy mają mało czasu, na zarabianie pieniędzy , więc gdy turyści przyjeżdżają do miasta cenniki automatycznie idą w górę, słyszymy. Co, jak nietrudno się domyślić, turystom na ogół nieszczególnie się podoba.

- Niemcy? Oni też przestali przyjeżdżać - kręci głową kelner w jednej z restauracji w centrum miasta. - W ostatnim czasie przyjechało ich trzy razy mniej niż zazwyczaj. Sytuację ratują Czesi. Ich było za to dwa razy tyle, co zwykle, najwięcej obsługiwaliśmy wczesną jesienią, wydaje mi się, że był to wrzesień - dodaje.