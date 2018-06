Rachunki za prąd będą rosły. Pojawią się kolejne opłaty, a przemysł dostanie ulgi kosztem Kowalskiego

Wzrost rachunków za prąd, jakie płacimy, jest nieunikniony. Problemem jest nie tylko wzrost cen hurtowych, ale także kolejne opłaty i parapodatki. Mało kto wie, że już teraz Polacy płacą za prąd więcej, by wielki przemysł mógł płacić mniej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rachunki za prąd będą szły w górę. (East News, Fot: Wlodzimierz Wasyluk/REPORTER)

W ostatnich tygodniach trwa szalony wzrost cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Jeszcze na początku roku za 1 MWh płacono mniej niż 200 zł, a teraz cena przekroczyła granicę 300 zł.

Wzrost cen jest na tyle niepokojący, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił sprawdzić, czy nie doszło do spekulacji. W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja, czy będzie formalne postępowanie wyjaśniające.

Wzrost cen na giełdzie oznacza wzrost rachunków za prąd, jakie płacą zwykli obywatele. Bartłomiej Derski z portalu wysokienapiecie.pl mówi nam, że około jedna czwarta ceny, jaką płacimy za energię elektryczną, wynika z cen energii na giełdzie.

- Wzrost cen dla konsumenta nie jest więc wprost proporcjonalny do wzrostu cen na giełdzie, ale na pewno będzie przekładał się na rachunki, jakie płacimy - zaznacza.

Wideo: wzrost cen energii spowoduje rozwój przydomowych instalacji

Problem nie polega niestety tylko na wzroście cen na rynku hurtowym. Rachunki za prąd będą rosły z powodu pojawiania się różnego rodzaju opłat.

- Polskie elektrownie, które opierają się głównie na węglu, muszą też płacić za uprawnienia do emisji CO2. Teraz następuje dynamiczny wzrost tych opłat, co przełoży się na rachunki, jakie płacimy - wyjaśnia Bartłomiej Derski.

Tomasz Ziomek, prawnik i ekspert ds. rynku energii firmy EY, podkreśla że struktura wytwarzania energii elektrycznej w Polsce sprawia, że ceny uprawnień do emisji CO2 przekładają się bezpośrednio na ceny płacone przez odbiorców.

- Jeżeli cena uprawnień wzrasta o 1 zł, o tyle samo wzrosną koszty producentów energii z węgla i o tyle samo wzrośnie cena jednej megawatogodziny energii elektrycznej - wyjaśnia.

Od początku roku ceny uprawnień podrożały o 8 euro, a to oznacza, że przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci za energię elektryczną ok. 50 zł rocznie więcej, wskazuje Tomasz Ziomek.

Bartłomiej Derski przypomina, że w 2021 r. do rachunków za prąd zostaną doliczone opłaty za rynek mocy. Dla odbiorców indywidualnych oznacza to dodatkowe 8 zł miesięcznie na rachunku za prąd, wskazuje.

- Podjęta decyzja o wprowadzeniu w Polsce rynku mocy elektrycznej zakłada dodatkowe wynagradzanie określonych producentów energii w zamian za zobowiązanie do dostarczenia do systemu odpowiedniej mocy w określonych sytuacjach oraz do pozostawania w gotowości do jej dostarczenia - tłumaczy Tomasz Ziomek.

- Przy założeniu, że koszt rynku mocy rozłożony równomiernie, dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to roczny, dodatkowy koszt rzędu 90 zł - szacuje ekspert EY.

Bartłomiej Derski zwraca uwagę, że opłaty są ustalone kwotowo, bo wtedy rządowi łatwiej przerzucać te koszty na indywidualnych odbiorców. - Większość państw w Unii Europejskiej bardziej obciąża obywateli i małe firmy, aby chronić w ten sposób energochłonny przemysł. Polska też idzie w tym kierunku - podkreśla.

Jak wyjaśnia, zakłada się, że dodatkowe kilka-kilkanaście złotych na rachunku nie będzie zauważalne przez drobnych odbiorców, nawet mniej zamożnych, a gdyby opłaty były rozłożone równomiernie, dla przemysłu oznaczałoby to milionowe koszty i mogłyby go skłaniać do przeniesienia się do innego kraju.

- Od kilku lat obowiązują ulgi dla przemysłu energochłonnego, a w planach są kolejne. Przepisy zostały już dawno przyjęte, ale zgodę musi jeszcze wyrazić Komisja Europejska - mówi ekspert.

Polska ma także inne problemy. Derski wyjaśnia, że jesteśmy jednym z niewielu krajów w regionie, które nie mają fotowoltaiki, przez co latem, gdy jest duże nasłonecznienie i wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania klimatyzacji czy lodówek, ceny mocno rosną w ciągu dnia. - To także przekłada się na ogólny wzrost cen - mówi ekspert.