Rehabilitacje ZUS-u są coraz skuteczniejsze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pochwalił się wynikami skuteczności rehabilitacji leczniczej, a ta stale rośnie. W 2018 roku blisko połowa Polaków wróciła po nich do aktywności zawodowej. A jeszcze 2006 roku do pracy powracał tylko co czwarty z nas.

Prawie połowa Polaków powróciła do pracy po skorzystaniu z rehabilitacji ZUS-u (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Jak podaje portal prawo.pl, liczba Polaków, która skorzystała z pomocy ZUS-u, stale rośnie. W ubiegłym roku było to 90,5 tys. osób – zdecydowana większość z nich cierpiała na schorzenia narządu ruchu.

Z programu leczniczego ZUS-u działającego w ramach prewencji rentowej, może skorzystać każdy, kto z powodu choroby jest zagrożony długotrwałą niezdolnością do pracy. Jednakże musi on rokować pozytywnie na odzyskanie tej zdolności po leczeniu.

Infrastruktura ośrodków rehabilitacyjnych jest rozwinięta. W całej Polsce znaleźć można takie punkty, nierzadko w miejscowościach uzdrowiskowych. Aby się do nich dostać z programów ZUS-u, trzeba odebrać wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, który może choremu wystawić każdy lekarz.

– Ostateczna decyzja o tym, czy należy się rehabilitacja, należy do lekarza orzecznika ZUS. Jeśli jest ona pozytywna, możemy zacząć pakować walizki, gdyż na wyjazd z ZUS-owskim skierowaniem czeka się bardzo krótko – powiedziała Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku (wszystkie cytaty za portalem prawo.pl).

– Trzeba jednak pamiętać, ze rehabilitowanie się na koszt ZUS to nie jest oferta dla każdego. My nie wysyłamy do sanatorium na pobyt rekreacyjny, tylko czysto leczniczy, po którym możemy wrócić do pracy. A to oznacza, że emeryci o taki wyjazd starać się nie mogą – wyjaśniła rzeczniczka.

Do pobytu w sanatorium kwalifikują poszkodowanego m.in. schorzenia narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatyczne, czy choroby układu oddechowego, chociaż nie tylko. Co ważne, do rehabilitacji sanatoryjnej kwalifikuje nas nie tylko wypadek przy pracy – liczy się fakt, że uraz uniemożliwia nam wykonywanie zawodu.