Rekordowe oszczędności Polaków. Na lokacie wreszcie można dobrze zarobić

Klienci, którzy otworzą do końca kwietnia konto oszczędnościowe, mogą zarobić 3 proc. w skali roku. To nowa propozycja Banku Pekao S.A. i jedna z najlepszych ofert na rynku.

Zarabiamy coraz więcej i oszczędzamy coraz więcej. W 2018 roku depozytów od gospodarstw domowych zgromadzonych w polskich bankach było o +9,6 proc. więcej, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej.

Bank Pekao S.A. zakłada, że w kolejnych latach dynamika przyrostu oszczędności gospodarstw domowych będzie kontynuowana na poziomie zbliżonym do +8 proc. rocznie. By nas do tego zachęcić, jeden z największych polskich banków przygotował ciekawą promocję.