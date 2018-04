Restauracje na złość wegetarianom. Dorzucają im mięso do jedzenia

Wegańskie cukiernie, lody, catering, a nawet… sznurówki. W Polsce przybywa ludzi, którzy świadomie rezygnują z jedzenia mięsa, ale okazuje się, że niektóre restauracje wbrew nowym trendom próbują wegetarian "edukować". Kelnerzy dorzucają im mięso do jedzenia. Liczą, że nie poczują smaku, a jak zjedzą mięso "przecież nie umrą".

- Mięso przestałam jeść jakieś 5 lat temu. Przez 3 miesiące mieszkałam w Chinach, gdzie jedzenie czegokolwiek, co wyglądało na kotlety było ryzykowne. Wróciłam do Polski i jadłam je coraz rzadziej, powiedzmy, że raz w tygodniu zdarzyło mi się zjeść kurczaka. Stopniowo uznałam, że bez niego czuję się lepiej, a mój organizm tego nie potrzebuje - uważa jedna z czytelniczek.

Na jednej z grup na Facebooku klient restauracji "Warszawa Wschodnia by Mateusz Gessler" opisał sytuację, w której twierdził, że do farszu w wegetariańskich gołąbkach dorzucono mu… mięso. Choć kelner zapewniał, że prośbę klienta skonsultował z kucharzem. Para obecna w restauracji znalazła jednak w potrawie kawałki czegoś, co wyglądało i pachniało jak mięso. Dopiero po jakimś czasie obsługa przyznała, że wprowadziła klientów w błąd.

- Chcielibyśmy raz jeszcze przeprosić za zaistniałą sytuację. Jest nam niezmiernie przykro, że wizyta w naszej restauracji zakończyła się niepomyślnie. Błąd za zaistniałą sytuację w całości i bezdyskusyjnie leży po stronie obsługi, ale dołożyliśmy wszelkich starań, aby zrekompensować gościom naszą pomyłkę - powiedziała nam przedstawicielka restauracji. - Jest nam przykro, że pomimo zaproponowanego posiłku, wina oraz deseru, goście nie dali nam drugiej szansy. Każdego dnia dbamy o to, aby dania serwowane w restauracji Warszawa Wschodnia by Mateusz Gessler spełniały oczekiwania naszych gości - dodała.

Inny klient dodaje, że zdarzył mu się parę razy podobny przypadek, kiedy zamawiał jedzenie na wynos.

- Skoro to mięso nie było zamierzone i w tej restauracji rzeczy tak po prostu do jedzenia wpadają niezauważone, to skąd wiadomo że to nie jest szczur czy gołąb? Może wypadałoby do sanepidu zadzwonić? - ironizował kolejny internauta.