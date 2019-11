Restauracje w Rzymie. 500 złotych za hot dogi i kanapkę

Kolejny odcinek serialu pod tytułem: "drożyzna w Rzymie". Tym razem na wysokie ceny w centrum miasta złapała się włoska rodzina. Za 3 hot dogi i kanapkę turyści musieli zapłacić 119 euro.

Włoskie media rozpisują się na temat historii, którą opowiedział im Leo Recchia. To 47-latek, który wybrał się do Rzymu wraz z rodziną: żoną i dwójką dzieci.

Gdy podczas zwiedzania złapał ich deszcz, postanowili się skryć w jednej z restauracji przy via della Conciliacione. To główna droga prowadząca wprost na plac świętego Piotra od strony Zamku św. Anioła, znana z setek zdjęć i filmów.

Do zamówienia rodzina dobrała jeszcze cztery puszki coli oraz wodę mineralną. Rachunek? 119 euro. Hot dog kosztował bowiem 22 euro, kanapka - 7. Cena puszki coli to 6 euro, a woda - 5 euro. Do tego 17 euro serwisu, co we włoskich restauracjach jest już niemal normą.