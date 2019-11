Podwyżki w 2020 roku. Sprawdź, ile zyskasz

Emeryci, przedsiębiorcy, pracownicy budżetówki i nie tylko - to oni mają sporo zyskać w przyszłym roku. 2020 rok będzie pod tym względem bardzo obfity w podwyżki. Ucieszy się kilkanaście milionów Polaków.

Od stycznia na wyższą pensję mogą liczyć ci, którzy zarabiają najmniej. Pensja minimalna wzrasta bowiem z 2250 do 2600 zł brutto, a to oznacza 150 zł więcej w kieszeni co miesiąc.