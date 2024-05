Rewolucja po 13 latach. Dla branży byłoby lepiej, gdyby jej nie było

- Gdyby rządzącym naprawdę zależało, to zainwestowaliby pieniądze w kampanię zachęcającą do ubezpieczania. My wciąż żyjemy w PRL-u, bo zasiłek pogrzebowy to wymysł tamtych czasów. Najwygodniej dla branży, ale nie dla ludzi, byłoby, gdyby zasiłku nie było, wtedy można byłoby uregulować branżę usług pogrzebowych – mówi WP Finanse przedstawiciel organizacji zrzeszającej firmy pogrzebowej.