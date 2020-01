Rewolucja w aptekach. Recepty w mailu i na telefonie

Od środy 8 stycznia większość recept powinna być wystawiana wyłącznie w formie elektronicznej. E-receptę pozwoli zrealizować czterocyfrowy kod, który przyjdzie SMS lub e-mailem, oraz PESEL.

Od środy pacjenci nie dostaną już tradycyjnego druczka, ale czterocyfrowy kod, który w połączeniu z numerem PESEL pozwoli zrealizować receptę . Plusy? Kody nie zgubimy, nie zalejemy kawą , nie porysują go nam dzieci, ani nie zje go piec. Jeśli zapomnimy dawkowania, będziemy mogli je sprawdzić przez internet na Indywidualnym Koncie Pacjenta. Takie konto można założyć przy użyciu profilu zaufanego.

Przyzwyczajeni do papieru wciąż mogą poprosić lekarza o wydruk. E-recepta co do zasady ważna jest rok. Wyjątek to antybiotyki - re recepty ważne są siedem dni, leki odurzające i psychotropowe (30 dni) i preparaty immunologiczne (120 dni).