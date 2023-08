Budowa bez pozwolenia. Sejm przyjął rewolucyjne zmiany

Uchylają one m.in. wymóg określenia w inwestycji mieszkaniowej minimalnej liczby miejsc postojowych wynoszącej co najmniej 1,5-krotność liczby mieszkań przewidzianych do realizacji, a w przypadku inwestycji w zabudowie śródmiejskiej - minimalnej liczby miejsc postojowych co najmniej równej liczbie mieszkań przewidzianych do realizacji.