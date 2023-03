Dom bez pozwolenia także powyżej 70 metrów. Rząd przyjął nowe przepisy

- Przeszliśmy przez pierwszą, już chyba ponad roczną, pilotażową fazę testowania domów do 70 metrów kw., budowanych bez konieczności występowania o zezwolenia. To, co zrobiliśmy wtedy, sprawdziło się i użytkownicy tych regulacji proszą nas o zwiększenie metrażu, dla którego będzie można budować również bez zezwoleń - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji po zakończeniu obrad Rady Ministrów.