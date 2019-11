Parlament Europejski przyjął w czwartek 14 listopada w Brukseli rezolucję krytykującą Polskę za projekt ustawy dotyczący edukacji seksualnej. Za opowiedziało się 471 europosłów, 128 było przeciw, natomiast 57 wstrzymało się od głosu.

Rezolucja o edukacji seksualnej w Polsce. Parlament Europejski przeciwko penalizacji

Jak skomentował europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, nie ma się co dziwić, że PE zajmuje się tą kwestią. - Jeśli politycy europejscy widzą, że w Polsce padają propozycje, żeby wsadzać do więzienia kogoś na trzy lata za to, że mówi o edukacji seksualnej, o antykoncepcji, o przebiegu ciąży, o życiu seksualnym, to politycy europejscy patrzą na to szeroko otwartymi oczami - zaznaczył.