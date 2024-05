Rezygnujesz z pracy zbyt wcześnie? Będziesz musiał zapłacić pracodawcy

Najlepiej wręczyć wypowiedzenie do rąk własnych pracownika w miejscu pracy, a dla celów dowodowych zadbać o obecność świadków. Nawet jeśli zwalniana osoba odmówi odbioru dokumentu, nie zechce go przeczytać lub zniszczy, wypowiedzenie będzie ważne i skuteczne. Pracownik nie musi zapoznać się z jego treścią, ważne jest jednak by mu to umożliwić, dlatego warto wręczać wypowiedzenie przy świadkach, które w razie potrzeby potwierdzą, że wszelkie wymogi formalne zostały zachowane.