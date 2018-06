Robert Brylewski o trudnym losie muzyka: Nie idźcie moim śladem

Nie idźcie moim śladem, po 30 latach grania muzyki nie stać mnie na jedzenie, papierosy, nie mówiąc o prezentach dla dzieci - tym wpisem o swojej trudnej sytuacji życiowej kilka lat temu Robert Brylewski wywołał burzę.

Brylewski kochał muzykę, była dla niego całym życiem. Mimo to nie była w stanie zapewnić mu spokojnego bytu. Kilka lat temu swoim wpisem wywołał narodową dyskusję o sytuacji artystów.

Dyskusję, jaka wówczas przetoczyła się przez media, podsumowała "Gazeta Wyborcza". Jedni nie szczędzili muzykowi cierpkich słów. Twierdzili, że jest sam sobie winny: nie zadbał o swoje prawa autorskie, nie dopilnował interesów, wydał wszystko na trawę itd. Nieco bardziej rozgarnięci pochylili się jednak nad słowami Brylewskiego, ze smutkiem konstatując, że obecny system nie zawsze sprawiedliwie traktuje tych, którzy na to zasługują. A jeśli ktoś ze współczesnych artystów zasługuje na sprawiedliwość, to Brylewski właśnie.

Sam Brylewski komentował w jednym z wywiadów prasowych, że nie spodziewał się tak dużego oddźwięku, choć jednocześnie - jak mówił - trafił w czuły punkt. Śmiał się z "dobrych rad", jakie posypały się po wpisie, np. by uczył gry na gitarze: "przecież nie znam nut". W innym przyznał, że przyczyną jego kłopotów faktycznie jest to, że zaniedbał swoje sprawy i nie zgłosił do ZAIKS-u ponad setki swoich piosenek.