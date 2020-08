Rodzina 500 plus. Świadczenie w formie bonu? Program może czekać rewolucyjna zmiana

Rodzina 500 plus. Czy program przybierze formę bonu?

Do tej pory program Rodzina 500 plus zakładał wypłacanie pieniędzy na konta świadczeniobiorców bez weryfikowania na środki co są wydawane. Pomysł zakładający rewolucję w korzystaniu ze świadczenia zbiega się natomiast z wdrożeniem od początku sierpnia Polskiego Bonu Turystycznego. Dlaczego?