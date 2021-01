Rodzina otrzyma 700 tys. złotych zadośćuczynienia za śmierć półrocznej dziewczynki

Zadośćuczynienie trafi do obojga rodziców (po 250 tys. złotych). Kolejne po 50 tys. złotych otrzyma trójka rodzeństwa i babcia sześciomiesięcznej dziewczynki.

Wcześniej w procesie karnym pielęgniarka została skazana za nieumyślne spowodowanie śmierci dziecka. Według ustaleń postępowania, lek, który miał być podany do sondy do żołądka, został wstrzyknięty do wenflonu - dożylnie.