Oferują ubezpieczenie od oszustw "na wnuczka". Zwrócą do 30 tys. złotych

Ofiarami tego typu oszustw są najczęściej seniorzy. Z danych KGP wynika, że ponad 44 proc. osób, które padły ofiarą oszustwa "na wnuczka" to osoby w przedziale wiekowym 70-79 lat. Kolejne 36 proc. to osoby powyżej 80. roku życia.

Ubezpieczenie od oszustwa "na wnuczka"

Ubezpieczyciel rozszerzył swoją ofertę w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania. Osobom oszukanym, które są powyżej 65. roku życia, zwróci nawet do 30 tys. złotych.

- Jest to bardzo ważny element ochrony, ponieważ, jak pokazują policyjne statystyki, co roku dochodzi do dużej liczby tego typu oszustw. Bardzo ważne jest dla nas, aby w ofercie posiadać produkty dedykowane różnym klientom, w zależności od ich potrzeb i szkód, na które są najbardziej narażeni - przekonuje Małgorzata Maciejewska, makroregionalny dyrektor sprzedaży CUK Ubezpieczenia.