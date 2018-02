Rośnie kumulacja w Lotto. Sprawdź ile możesz wygrać w następnym losowaniu

13, 16, 22, 40, 43, 49, które padły w sobotnim losowaniu Lotto nie przyniosły nikomu milionów. Nikt nie wytypował „szóstki”, a za 5 prawidłowych skreśleń, Totalizator wypłaci graczom nieco ponad 8 tys. zł. Są też dobre informacje - rośnie kumulacja.

1 lutego jednemu z grających udało się celnie wytypować 6 cyfr. Z tego powodu na razie kumulacja nie jest zbyt imponująca. We wtorkowym losowaniu za kupon z w pełni prawidłową konfiguracją cyfr zgarnąć będzie można 3 mln zł.

To jednak dopiero początek, bo o ile w kolejnych losowania ponownie nikomu nie uda się ta sztuka, suma ta będzie rosnąć. Odpowiedź na pytanie, czy będzie to możliwe, poznamy przed godz. 22 we wtorek i kolejne czwartki i soboty, kiedy odbywają się losowania.