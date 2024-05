Coraz więcej truskawek. Zaczyna się walka o kupców

Co dalej z cenami tych owoców? Jak czytamy na portalu sad24.pl, podaż znacząco wzrosła, co skutkowało spadkiem ich cen. Szczególnie widoczne było to w przypadku truskawek tunelowych, które w hurcie zanotowały aż 50 proc. obniżkę cen. Plantatorzy informują, że owoce nieco niższej jakości, sprzedawane są nawet po 15 zł/kg. To oznacza spadek ceny aż o połowę w ciągu zaledwie trzech dni.