Polak w Rossmannie płaci więcej niż Niemiec. Porównanie e-sklepów

Ten sam produkt, dwa różne kraje i dwie różne ceny. Okazuje się, że niemiecki klient za taki sam kosmetyk, sweter czy buty zapłaci znacznie mniej niż klient znad Wisły. Sklep ten sam, więc z czego wynikają różnice?

Dopiero co trzeci produkt kosztował mniej w Polsce niż w Niemczech. Największa różnica w cenie pojedynczego artykułu wyniosła na naszą niekorzyść aż 140 proc. Dotyczyła ona nawilżającej maseczki do skóry odwodnionej, Garnier, Skin Active, 8 ml. W Niemczech ten sam artykuł kosztował równowartość 2,50 zł, a w Polsce – 5,99 zł.

Z badania wynika również, że napój sojowy EnerBiO 1 l to drugi produkt o największej różnicy cenowej. Wyniosła ona 118 proc. U nas ten artykuł kosztował 8,99 zł, a w Niemczech – 4,12 zł, w przeliczeniu. Droższe są też produkty z kategorii Makijaż twarzy i oczy – a to tylko parę przykładów.

Jak to możliwe, że w jednej sieci ceny są tak bardzo różne w zależności od kraju? Rossmann Polska tłumaczy, że działa zupełnie niezależnie od niemieckiego odpowiednika. Ma odrębny zarząd i kupuje towary od innych dostawców. Tamtejszy rynek także nie stanowi dla sieci punktu odniesienia. I stąd ceny mogą się różnić.

Co Polacy kupią taniej?

Z drugiej strony są też produkty tańsze. Tych jednak jest znacznie mniej – stanowią 33 proc. antyków, które udało się porównać. Z badania wynika, że zdecydowanie mniej kosztowne dla Polek są np. maskary do brwi Maybelline czy korektorów tej marki.

– Trzeba wyjaśnić, że najtańsze produkty, jakie są sprzedawane w polskim Rossmannie, z reguły nie występują w niemieckiej drogerii. Jeśli natomiast chodzi o identyczne artykuły, to zazwyczaj są one u nas droższe. Moim zdaniem, wynika to z wielu czynników, m.in. z polityki międzynarodowych producentów. Rodzimi konsumenci mogą oszczędzać, kupując kosmetyki wyprodukowane w Polsce – wyjaśnia Sebastian Starzyński, prezes zarządu Instytutu Badawczego ABR SESTA.