Rosyjski oligarcha stracił 60-metrowy jacht. Poszedł z tym do sądu

Jak zauważyli dziennikarze, to pierwsze odwołanie złożone we Włoszech od decyzji o zamrożeniu majątku oligarchów objętych sankcjami Unii Europejskiej. Jacht "Lady M" był jednym z pierwszych stat, który zajęto po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę. Jego szacowana wartość to ok. 65 mln dolarów.