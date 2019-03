Rower w leasing jak samochód? To możliwe!

Wielu kierowców coraz częściej rezygnuje z czterech kółek i przesiada się na rower. Firmy leasingowe nie pozostają obojętne na nowy trend i przygotowują nowe, atrakcyjne oferty dla przedsiębiorców, którzy wybierają ten środek transportu.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zdrowo i bez korków. Przedsiębiorcy coraz częściej przesiadają się na jednoślady. (Shutterstock.com)

Leasing jest coraz popularniejszą formą finansowania, która stanowi alternatywę dla rat związanych z kredytem – z uwagi na warunki umowy, miesięczne koszty oraz możliwości podatkowe. Przedmiotami, które mogą być objęte leasingiem, są wszystkie rzeczy materialne, ruchome lub nieruchome o charakterze inwestycyjnym – czyli wszystko, co może przełożyć się na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zobacz także: Czym jeżdżą Polacy? Raport Najwyższej Izby Kontroli

Leasing roweru – na czym to polega?

Leasing roweru, przypomina leasing samochodowy, czy wynajem długoterminowy. Przedsiębiorca zainteresowany zakupem jednośladu musi spełnić jeden warunek, jakim jest wykazanie, że rower wykorzystywany jest do celów firmowych, co nie jest trudne. Jak udowodnić, że rower ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą?

Istnieje wiele argumentów, które będą wiarygodne dla organów podatkowych, jak chociażby fakt, że przedsiębiorca potrzebuje roweru, by móc dojechać do biura lub na spotkanie z klientem. Do kosztów związanych z leasingiem roweru, wliczany jest nie tylko jego zakup, ale także części do niego oraz serwis, czyli usługi, które pomogą utrzymać pojazd w dobrym stanie.

Koszty i formalności związane z leasingiem roweru

Jak rozliczać rower w firmie? Sposób jego rozliczenia w dużej mierze zależy od ceny. Rower wart do 10 tysięcy złotych, przedsiębiorca może jednorazowo odliczyć od podatku. Zgodnie z zasadami amortyzacji, które weszły w życie od 2018 roku, jeżeli koszt roweru będzie wynosił ponad 10 tysięcy złotych, przedsiębiorca powinien ująć go jako środek trwały. Tym samym nie może on odliczyć wydatku na zakup roweru od podatku. W takim przypadku do kosztów podatków zaliczane są jedynie wydatki amortyzacyjne.

Chcąc wziąć rower na firmę, przedsiębiorca musi wykazać, że wykorzystuje pojazd do celów firmowych, a jego zakup powinien być opatrzony odpowiednią fakturą. Oczywiście, jeżeli zakup jednośladu ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, przedsiębiorca może w całości odliczyć 100 proc. VAT-u od jego zakupu.

Wiele firm leasingowych umożliwia przedsiębiorcom wypełnienie i złożenie wniosku online, co jest bardzo wygodnym i szybkim rozwiązaniem – przedsiębiorca może otrzymać decyzję w ciągu 15 minut. Wystarczy, że ma własną firmę i pozytywną historię w bazach. Sporządzoną umowę klient może podpisać w wybranym punkcie sprzedającym rowery lub zostanie mu ona dostarczona przez kuriera.

Jazda rowerem to same korzyści!

Rower stał się równoprawnym środkiem transportu, który można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz częściej z takiej opcji korzystają osoby dojeżdżające do pracy. Rower w firmie nie jest już dziwnym zjawiskiem, a wręcz naturalnym. Szczególnie w ciepłym okresie pogodowym warto skorzystać z jednośladu, omijając korki w zatłoczonym mieście.

Poza uniknięciem ogromnych korków na drogach jazda rowerem do pracy posiada również wiele innych zalet. Ruch na świeżym powietrzu nie tylko pozytywnie wpływa na organizm, ale także na wydajność pracy. Chociażby ze względu na to, pracodawcy powinni wykorzystać możliwości, jakie stwarza leasing roweru.

Czytaj także: Ubezpieczenie OC dla rowerzystów

Ponadto rower jest nie tylko wygodny, ale także łatwy w utrzymaniu. Korzystając z jednośladu, przedsiębiorca dba nie tylko o zdrowie, ale również o środowisko naturalne. Warto także zaznaczyć, że koszty utrzymania roweru są znacznie mniejsze w porównaniu do wydatków związanych z samochodem.

Wybór roweru, jako środka transportu do pracy to także spora oszczędność. Szacuje się, że pracownik, który każdego dnia samochodem, pokonuje 20 km do firmy, musi liczyć się z wydatkiem ponad 120 złotych miesięcznie. Tyle więc może zaoszczędzić osoba, która decyduje się na rower.

Leasing roweru wraz z leasingiem samochodu – czy to możliwe?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorca mający już rower w leasingu, zdecydował się także na samochód. Oba środki transportu przy rozliczeniu nie będą żadnym problemem. Konieczne w obu rozwiązaniach jest wykazanie, że oba pojazdy są w firmie przydatne.

Każdy z pojazdów przedsiębiorca może w swojej firmie wykorzystywać do różnych celów. Przykładowo samochód będzie służył do przewożenia towarów lub dłuższych podróży biznesowych. Z kolei rower, to środek transportu, którym przedsiębiorca może dostać się do pracy lub umówione spotkanie.