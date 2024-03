Rozporządzenie o schronach coraz bliżej. Ministerstwo zabrało głos

Wiceszef MSWiA zwrócił także uwagę na obowiązujące od niedawna rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. - To bardzo ważne rozporządzenie, bowiem był taki moment - praktycznie od października do lutego - kiedy nie mieliśmy żadnych sygnałów alarmowych, ale to się już zmieniło. To rozporządzenie już obowiązuje - powiedział Leśniakiewicz.