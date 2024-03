Zobacz, gdzie jest najbliższy schron. Powstała specjalna mapa

- To na pewno zmiana na plus, która pomoże wielu osobom zdecydować się na taką inwestycję. Liczba przydomowych schronów powyżej 35 mkw. jest znikoma ze względu na koszty. Dużo osób obawia się, że jeśli zgłoszą fakt budowania schronu, to będzie powszechna wiedza na ten temat i np. w przypadku konfliktu zajmie je wojsko - przekonywał w rozmowie z WP Finanse Wojciech Lebiedziński z firmy Shelters, która buduje schrony.