Rozwody przez koronawirusa. "Wzmożony napływ pozwów"

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do pracy zdalnej, a to spowodowało zamknięcie się w czterech ścianach i kompletną izolację. Dla wielu małżeństw to próba, z której nie każde wychodzi razem. Sądy są zasypywane papierami rozwodowymi.

Koronawirus. Sądy zasypywane pozwami rozwodowymi (Istock)