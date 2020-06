Złodzieje truskawek. Plantator spod Puław stracił 100 łubianek

Za kilogram truskawek na lubelskich targowiskach trzeba zapłacić od 12 do 15 złotych i właśnie w wysokiej cenie należy upatrywać powodów zainteresowania złodziei owocami.

Jak informuje "kronika kryminalna", w gminie Puławy truskawki uprawiane są na powierzchni ponad 300 hektarów. Uprawom sprzyjają bardzo dobre warunki glebowe i klimatyczne co sprawia, że owoce są smaczne i dorodne.

Kto ma ochotę przekonać się, jakie to uczycie przez kilka godzin schylać się nad krzaczkami truskawek powinien poszukać w swojej okolicy pola, na które rolnicy zapraszają zbierających za niewielką opłatą. I to całkiem legalnie! Nie dość że spędzicie czas na świeżym powietrzu, to również oszczędzicie pieniądze. Mieszkańcy Warszawy i okolic mogą odwiedzić plantację pana Bogumiła. Uwaga! Zainteresowanie zbieraniem owoców jest tak duże, że trzeba zarezerwować wizytę.