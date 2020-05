WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne rpo Artykuł Sponsorowany 2 godziny temu RPO (Recruitment Process Outsourcing) – nowoczesny proces rekrutacji RPO (ang. Recruitment Process Outsourcing), czyli Outsourcing Procesów Rekrutacji wkroczył w świat rynku pracy i stopniowo zaczyna nim władać. Chociaż w Polsce jest to jeszcze stosunkowo młodym i nowym zjawiskiem, zauważmy, że coraz więcej firm korzysta z zewnętrznego wsparcia procesów rekrutacji. Cieszy się ono popularnością szczególnie w branżach finansowych, IT czy korporacjach, gdzie staje się już niemal standardem. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał klienta) Artykuł sponsorowany Ta zaawansowana forma współpracy, jaką jest RPO (Recruitment Process Outsourcing), obarczona jest dużym kredytem zaufania klienta do zleceniobiorcy. Zewnętrzna firma jest bowiem odpowiedzialna za cały proces pozyskiwania i zatrudniania pracowników. Odpowiada za przebieg poszczególnych jego etapów i bierze odpowiedzialność za wyniki działań. Dzięki powierzeniu rekrutacji zewnętrznemu partnerowi możliwy jest jednak łatwiejszy i szerszy dostęp do bazy talentów. Dział zarządzania zasobami ludzkimi a RPO RPO (Recruitment Process Outsourcing) jest ściśle związany z obowiązkami i kompetencjami członków działów HR. Jednak HR-owcy nie są obecni w każdej firmie. A jeśli już są, mają najczęściej zbyt dużo obowiązków lub jest ich najzwyczajniej na świecie zbyt mało. Dzięki skorzystaniu z usług zewnętrznych specjalistów unikniemy konieczności zasypywania ich dodatkową pracą. Specjaliści od Human Resources coraz częściej są aktywnymi partnerami członków zarządu firm, dzięki czemu wpływają na strategię przedsiębiorstwa. Również w zakresie podejmowanych działań rekrutacyjnych. By wykazać się jak najlepszym wizerunkiem firmy, stworzyć optymalny Employer Branding oraz Candidate Experience, konieczne jest działanie najwyższej klasy specjalistów w tej dziedzinie. Takich kompetencji możemy szukać właśnie w firmach outsourcingowych. Wnoszenie do firmy unikalnego know-how, wiedza rynkowa i współpraca z działem HR firmy – to domena dobrej kooperacji. Jej celem jest znalezienie najlepszego, nowego członka zespołu. RPO – Recruitment Process Outsourcing Z rozwiązania, jakie oferuje Outsourcing Procesów Rekrutacji (ang. Recruitment Process Outsourcing), najczęściej korzystają te firmy, które wykazują zwiększone potrzeby rekrutacyjne. Zbyt duża i ciągła rotacja pracowników, intensywny, a nawet dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa, optymalizacja zasobów kompetencyjnych, wejście na konkurencyjne rynki – wszystkie te czynniki wpływają na zwiększenie konieczności zatrudniania nowych pracowników. Jednocześnie, większość właścicieli firm pragnie, by do ich zespołu dołączył wykwalifikowany, doświadczony specjalista, którego rekruterzy określają mianem „talentu”. Przedstawiciele zewnętrznej firmy outsourcingowej, dzięki wykorzystaniu wielu narzędzi RPO, są w stanie dotrzeć do odpowiednich kandydatów. Pierwszym działaniem, jakie podejmują jednak w ramach zlecenia, jest określenie profilu przyszłego pracownika. Dokonują tego wspólnie z klientem, by jak najdokładniej ocenić, kogo będą poszukiwać. Dzięki temu zawężają grono potencjalnych kandydatów. materiał klienta Podziel się Do obowiązków zewnętrznego rekrutera, który pełni funkcję doradcy, należą wszelkie działania związane z planowaniem, przebiegiem i nadzorem procesu rekrutacji. Rozpoczynając proces rekrutacji, uaktywnia on i wykorzystuje własną sieć kontaktów. Dociera nie tylko do kandydatów, którzy aktywnie poszukują pracy. Specjaliści bierni, czyli tacy, którzy cieszą się stabilnym zatrudnieniem, są przez niego „łapani” przy wykorzystaniu narzędzia Executive/Direct Search. Dzięki temu rozmowę kwalifikacyjną może przeprowadzić ze ścisłym i wąskim gronem najlepszych kandydatów. Jednym z dostawców RPO (Recruitment Process Outsourcing) jest krakowska firma Sowelo Consulting, działająca od wielu lat na arenie międzynarodowej. Wykwalifikowani rekruterzy pozostają do dyspozycji klienta, służąc fachowym poradnictwem i ekspercką wiedzą rynkową. Kontakt z kandydatem Mimo że to doradcy nadzorują i przeprowadzają wszystkie etapy rekrutacji, klient ma nad nimi pełną kontrolę. Szczegóły współpracy w zakresie RPO ustalane są na samym jej początku. Wówczas określany jest sposób, w jaki specjalista kontaktuje się z klientem oraz w jakich kwestiach. Z reguły pierwszą rozmowę kwalifikacyjną rekruter przeprowadza z kandydatami samodzielnie i jest to tzw. rozmowa wstępna. Następna odbywa się już w obecności klienta i z jego aktywnym udziałem. Korzystając z RPO, nie musisz obawiać się o utratę kontroli nad przebiegiem procesu rekrutacji. Wręcz przeciwnie. Oprócz szybkiej realizacji projektu i optymalizacji kosztów zyskujesz bowiem gwarancję rzetelności i stałego kontaktu z rekruterem. Ile kosztuje rekrutacja? Outsourcing Procesów Rekrutacji (RPO) używany jest coraz częściej przez przedsiębiorców ze względu na wiele korzyści, jakie ze sobą niesie. Pierwszą z nich, a zarazem podstawową, jest oszczędność. I to nie tylko ta ekonomiczna – dbająca o stan naszego portfela – oszczędza się także czas. Dzięki RPO firmy zmniejszają koszty związane z przygotowaniem i przebiegiem procesu rekrutacji nawet o 40%. Tak naprawdę wielu przedsiębiorców nigdy nie zastanawiało się, jak wiele środków pieniężnych pochłania poszukiwanie pracownika. Dopóki nie skorzystali oni z usługi, jaką jest Recruitment Process Outsourcing. Dzięki temu, że współpracując z fachowcami, zyskujesz analizę poniesionych kosztów, widzisz „czarno na białym”, na jakie cele przeznaczone zostały pieniądze. Samodzielnie przeprowadzając rekrutację, niejednokrotnie musisz wynająć dodatkowe pomieszczenie, zapłacić większe rachunki, opłacić umieszczenie ogłoszenia na portalach, a i tak nie masz gwarancji, że Twoje działania przyniosą wymierny skutek. Zalety zewnętrznych zleceń Dwie główne zalety RPO już wymieniliśmy. To przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy. Nieprawidłowo prowadzona rekrutacja może bowiem trwać zbyt długo i pochłaniać ogromne kwoty. Proces rekrutacji, który „ciągnie się” w nieskończoność, nie zachęca do aplikacji. Z pomocą zewnętrznych firm outsourcingowych znajdziesz kandydata do pracy w ciągu 3 do 6 tygodni. Zaoszczędzisz przy tym nawet 40% kosztów. Korzystając z RPO, masz możliwość opierania się na fachowej i rzetelnej wiedzy „doradców”, by wspólnie z nimi zaplanować pełen proces rekrutacji. Dzięki elastyczności dostawcy RPO dbasz o dobry wizerunek firmy. Proces rekrutacji jest przygotowywany w taki sposób, by sprostać wymaganiom klienta i zmieniającym się potrzebom firmy. Masz pytania? Sprawdź usługi Sowelo Consulting i dowiedz się więcej.