Ruch w galeriach handlowych. Wiemy, ilu Polaków chodzi na zakupy

W poniedziałek minął tydzień od dnia, w którym Polacy ponownie mogli udać się do galerii handlowych. Choć były zamknięte przez półtora miesiąca, tłumów w pierwszych dniach odmrażania handlu nie było. Klientów było średnio o połowę mniej niż przed wprowadzeniem obostrzeń. Co zaskakujące, szczyt nie był w sobotę, tylko w piątek, co mogło wynikać z tego, że w weekend woleliśmy skorzystać z ładnej pogody niż robić zakupy – wynika z danych zebranych przez Placeme, czyli startup specjalizujący się w analityce danych z urządzeń mobilnych.

W sobotę łącznie w całej Polsce galerie handlowe odwiedziło ponad 3,2 mln klientów. W porównaniu do typowej liczby klientów w soboty przed pandemią jest to spadek o 53 proc. Najwięcej klientów odwiedziło Avenidę w Poznaniu i Galerię Krakowską. Zaś nie licząc galerii przy dworcach największy ruch odnotowano w Focus Mal w Zielonej Górze, Vivo! w Lublinie i Manufakturze w Łodzi. W przypadku tych galerii różnica między dniami roboczymi a sobotą nie była znacząca.

Nie wszystkie sklepy zdecydowały się na otwarcie. Od kilku dni aktualizujemy w money.pl listę sieci, które wypowiedziały umowy na placówki, które przynosiły im najniższy zysk. Właściciel sklepów z moda męską Giacomo Conti zamknął 21 sklepów, Empik odstąpił od ponad 40 umów najmu w galeriach handlowych. Zainteresowanie klientów zakupami jest nikłe: jeśli już idą do galerii handlowej, to chcą szybko kupić to, czego im brakuje i nie są skorzy do przymierzania innych rzeczy i szukania ciekawych okazji. Biorąc pod uwagę obostrzenia, jakie obowiązują w sklepach i fakt, mało kto traktuje takie wyjście jako przyjemność.