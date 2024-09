Rusza Oktoberfest. Oto ceny piwa na niemieckim festiwalu

Organizatorzy festynu szacują, że w tym roku Oktoberfest, który potrwa do 6 października, przyciągnie ok. 6 mln odwiedzających . Liczą jednocześnie, że uda się pobić ustanowiony w 2023 r. rekord liczby gości (około 7,2 mln osób).

Ze wstępnych prognoz organizatorów wynika, że podczas tegorocznej edycji Oktoberfestu goście wypiją ok. 7,8 mln litrów piwa . Za tę przyjemność będą musieli zapłacić więcej niż w ubiegłym roku.

Niemiecka gazeta "Bild" donosi, że ceny piwa na Okroberfeście wahają się od 13,60 do 15,30 euro. Ostatecznie kwota różni się w zależności od namiotu. To oznacza, że za najtańsze piwo (na Familienplatzl) zapłacimy około 58 zł, a za najdroższe (w Münchner Stubn) - ponad 65 zł.

To wzrost o prawie 4 proc. rdr. W 2023 r. za litrowe piwo na niemieckim festiwalu trzeba było zapłacić 12,60-14,90 euro (54-64 zł według aktualnego kursu).

Jednak Oktoberfest to nie tylko piwo. Tradycyjnymi daniami kuchni bawarskiej serwowanymi w namiotach są m. in. pieczona goleń wieprzowa, pieczony kurczak, biała kiełbasa ze słodką musztardą, precle czy szpecle z serem i cebulą.

Od kilku lat coraz więcej odwiedzających Oktoberfest zakłada tradycyjne bawarskie stroje ludowe. W przypadku kobiet obejmuje on tzw. dirndl, czyli ludową sukienkę bawarską, noszoną z fartuchem i bluzką. Mężczyźni zakładają skórzane spodnie do kolan lub łydek oraz tradycyjną koszulę.

Namioty będą otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 10-23.30, a w soboty, niedziele i święta - w godz. 9-23.30.

"Cichymi bohaterkami" niemieckiego festiwalu piwa są kelnerki, które na tacach noszą kilogramy pełnych kufli oraz różnych przysmaków. Dla Stefanii Baumann oraz Marii Linner kelnerowanie podczas wydarzenia to wielka przygoda i tradycja.

Podniesienie samej tacy z piwem to nie lada wysiłek. Rekord Stefanie Bauman to uniesienie 17 litrów. - Teraz biorę tak dużo tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne - przyznała w rozmowie z "Die Welt".