PKP zamknęło połączenie do popularnego kurortu. Turyści niezadowoleni

Łeba to jeden z chętniej odwiedzanych kurortów nad Bałtykiem. Paradoksem jest więc fakt, że PKP zamyka po zakończeniu sezonu połączenie do tej miejscowości. - Jest spore zainteresowania mieszkańców i turystów, by pociągi kursowały całorocznie - mówi "Gazecie Wyborczej" burmistrz miasta.