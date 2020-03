Rynek pracy w Warszawie – prognozy 2020

Najniższa stopa bezrobocia i największa koncentracja inwestorów zagranicznych czy dużych firm w Polsce – rynek pracy w Warszawie niezmiennie należy do najbardziej konkurencyjnych. W jakich branżach można liczyć na zatrudnienie w 2020 roku?

Praca w Warszawie a perspektywy zatrudnienia

Według danych ManpowerGroup pierwszy kwartał 2020 roku nie przyniesie dużych zmian w zakresie rynku pracy. Statystycznie 86% przedsiębiorstw nie planuje zwiększenia liczby etatów, a w przypadku 3% zostaną one zredukowane. Oznacza to spadek zatrudnienia w Polsce o 5% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Najwięcej mogą zyskać osoby ubiegające się o pracę w dużych i średnich firmach, gdzie zapotrzebowanie na nowych pracowników jest największe. Poszukiwani są zwłaszcza specjaliści i wykwalifikowani pracownicy fizyczni w takich sektorach, jak budownictwo, energetyka, gazownictwo, wodociągi, transport i logistyka oraz handel. W niekorzystnym położeniu są natomiast pracownicy branży hotelarskiej i gastronomicznej, gdzie perspektywy zatrudnienia są obecnie najniższe.

Tendencje te utrzymują się również w stolicy kraju. Mimo najniższej stopy bezrobocia, która w sierpniu 2019 roku wyniosła w Warszawie tylko 1,4%, na jedną ofertę pracy przypadało średnio 12 bezrobotnych (GUS ). Wszystko za sprawą bardzo wysokiego wynagrodzenia. Warszawiacy pracujący w sektorze przedsiębiorstw zarabiają przeciętnie 6365 złotych brutto, czyli prawie 15% więcej niż w Krakowie i 30% więcej w stosunku do Olsztyna. O pracę w Warszawie nie muszą martwić się doświadczeni murarze, tynkarze i zbrojarze, elektrycy, elektromechanicy oraz elektromonterzy. Są to profesje, o które pracodawcy zabiegają najczęściej, co potwierdza analiza ofert zgromadzonych w serwisie Aplikuj.pl. Jak sytuacja wygląda w przypadku branży IT i innych sektorów?

Oferty pracy w Warszawie zapowiadają zmiany gospodarcze

Analitycy rynku pracy już od kilku lat zapowiadają rewolucję umiejętności, związaną z rosnącym niedoborem pracowników o specjalistycznej wiedzy. 54% firm na świecie ma trudności w obsadzeniu dostępnych wakatów. W Polsce może być to nawet 70% przedsiębiorstw (ManpowerGroup ). Jest to spowodowane m.in. zmianami demograficznymi i stopniowym starzeniem się społeczeństwa, edukacją niedostosowaną do potrzeb rynku pracy oraz emigracją pracowników fizycznych o wysokich kwalifikacjach. Czynnikiem wpływającym na oferty pracy w Warszawie i innych regionach kraju jest też postępująca automatyzacja. Rokowania wskazują, że w najbliższych latach znacząco zwiększy się zapotrzebowanie na inżynierów, operatorów produkcji i maszyn czy ekspertów energetyki odnawialnej.

Istotnym czynnikiem kształtującym stołeczny rynek pracy są inwestycje poczynione w latach 90. XX wieku. Według danych PwC aż 60% największych firm zagranicznych lokuje kapitał w Warszawie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zapleczu technicznym i infrastrukturalnym, najwyższych w Polsce wydatkach na kulturę, bogatej ofercie restauracji, klubów, siłowni, miejsc wypoczynkowych oraz magazynów i centrów logistycznych. Tym samym mimo spowolnienia gospodarczego można spodziewać się stałej liczby ogłoszeń o pracę w Warszawie, związanych z takimi posadami, jak kurier, kelner, recepcjonista, sprzedawca, kierowca czy pracownik biurowy.

Pracę w Warszawie znajdą programiści i analitycy

Rosnąca liczba nowoczesnych miejsc biurowych oraz wsparcie finansowe dla startupów technologicznych stanowią korzystne warunki dla rozwoju branży IT. W serwisie Aplikuj.pl aż 20% ofert pracy w Warszawie dotyczy informatyków. Poszukiwani są zwłaszcza analitycy Big Data, testerzy, administratorzy serwerów, architekci systemów, specjaliści w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz programiści Java, C, C++, PHP i Python. Wiele firm poszukuje również ekspertów w zakresie zarządzania projektami, w tym osób zdolnych do wdrażania i utrzymywania aplikacji internetowych w metodyce Agile lub Scrum. Do niezbędnych kompetencji należy znajomość języka angielskiego.

Znaczącą zmianą na rynku pracy IT jest rosnące znaczenie i kultura pracy zdalnej. Wysokie kwalifikacje programistów powodują, że coraz więcej firm dopuszcza współpracę z dowolnego miejsca na świecie. Wysoka mediana wynagrodzenia w branży informatycznej, która według No Fluff Jobs wyniosła w 2019 roku 13 500 złotych, to dobry sygnał dla absolwentów uczelni wyższych. Mogą oni liczyć na ułatwiony start tuż po studiach, zwłaszcza w sektorze dużych firm i korporacji.

Finanse, szkolnictwo i medycyna – zapowiedź gorszych warunków pracy w Warszawie

Niepokojące rokowania dotyczą zawodów związanych ze zmianami natury polityczno-gospodarczej. Brak rządowych planów w sektorze publicznej opieki zdrowotnej czy edukacji powoduje, że z problemem niskich płac lub braku zatrudnienia borykać się będą nauczyciele, lekarze czy pielęgniarki. Z raportu Barometr Rynku Pracy wynika, że aż 68% rekrutacji dotyczyć będzie pracowników niższego szczebla. Tym samym popyt na przedstawicieli kadry zarządzającej czy managerów znacznie wyhamuje i tylko 6,2% firm rozpocznie rekrutację na te stanowiska.

Rynek pracy w Warszawie w 2020 roku należeć będzie do pracowników z pokolenia Z, czyli osób młodych, dla których atrakcyjne wynagrodzenie i możliwości rozwoju stanowią priorytet w wyborze pracodawcy. Dotyczy to jednak wyłącznie specjalistów IT czy przemysłu wytwórczego. W przypadku branży z wysokim współczynnikiem rotacji pracowników popyt na pracę wzrośnie, jednak warunki finansowe utrzymają się na stałym poziomie.