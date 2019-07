Rząd chce rozszerzyć 300+. Trafi też do uczniów szkół dla dorosłych

Choć wciąż trwają wakacje, to rząd już szykuje się do roku szkolnego. Nie, nie zastanawia się jak rozwiązać problem brakujących miejsc w liceach. Zamiast tego zamierza rozszerza katalog osób uprawnionych do 300 zł na wyprawkę.

Rozszerzenie programu ma wejść w życie jeszcze w 2019 r. (Fotolia, Fot: kzenon)

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o projekcie rozporządzenia rozszerzającego program "Dobry start” szerzej znany jako 300+. Po prostu 300 złotych na każde przekazywane rodzicom w okolicy początku roku szkolnego jako wsparcie na zakup wyprawki szkolnej.

Nowością, która ma pojawić się w trzecim kwartale tego roku, jest rozszerzenie programu o uczniów liceów dla dorosłych i szkół policealnych. "Świadczenie to będzie przysługiwać także na uczniów szkół dla dorosłych i policealnych, tym samym każdy uczeń, bez względu na typ szkoły, objęty będzie świadczeniem” – wyjaśniono w dokumencie.

Rządzący zdecydowali jednak, że dla uczniów szkół dla dorosłych i policealnych obowiązywać będzie niezmienione ograniczenie wiekowe – 24 lata w przypadku osób niepełnosprawnych i 20 lat pozostałych.

