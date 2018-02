Rząd chce zlikwidować prywatne pogotowie ratunkowe w Polsce? Kontrowersyjna nowelizacja ustawy

Ministerstwo Zdrowia chce zlikwidować prywatne pogotowie. To oznacza zniszczenie dwudziestu firm i obniżenie poziomu świadczonych usług w polskiej służbie zdrowia. Korzyści dla pacjentów nie widać.

- Propozycja rządu jest oparta na błędnej diagnozie - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). - To jest żerowanie na niechęci do prywatnej służby zdrowia.

Na dodatek, jak ocenia ekspert FOR, proces uchwalania ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest przykładem patologii legislacji. - Najpierw, tego samego dnia Ministerstwo Zdrowia zgłosiło dwie nowelizacje ustawy. Następnie, po tym, jak przepisy tzw. dużej nowelizacji spotkały się z krytycznymi opiniami ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skierowano do Sejmu mniej kontrowersyjną małą nowelizację, uzupełnioną jednak w ostatniej chwili w formie autopoprawki o najważniejszy przepis dużej.