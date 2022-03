Rząd dopłaci do telewizora. 250 złotych dofinansowania

"Z uwagi na zapewnienie osobom uprawnionym możliwości realnego wyboru co do nabywanego sprzętu wprowadzono zróżnicowanie wysokości dofinansowania w zależności od tego, czy osoba ta zdecyduje się na zakup dekodera, czy też telewizora. Zachodzi konieczność zabezpieczenia możliwości wykorzystywania programu dofinansowania przez podmioty oferujące obok sprzętu również usługę, tak aby pomoc adresowana była w rzeczywistości dla obywateli, nie zaś do podmiotów świadczących usługi" - podano w komunikacie.