Rząd jedną ręką daje, drugą zabiera. Z 500+ nic nie zostało

Program społeczny PiS 500+ z jednej strony pomógł rodzinom, a drugiej jednak rachunki wzrosły, zauważa "SuperExpress". I daje swojemu tekstowi znaczący tytuł: "Dali 500+, zabrali 600 zł".

Koszty życia rosną. Jak pisaliśmy w finanse.wp.pl, 7 na 10 badanych Polaków uważa, że są bardzo wysokie. Według deklaracji kwoty comiesięcznych rachunków, co miesiąc statystyczne gospodarstwo domowe ma do zapłaty zobowiązania na kwotę 1572 zł, trzy lata temu było to 976 zł.